Jordi Coronas (ERC) denuncia la "tortura psicológica" de Israel a la Flotilla: "Decían que los médicos son para las personas y nosotros éramos animales"

El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha denunciado este lunes en Al Rojo Vivo la "tortura psicológica" que sufrieron los miembros de la Flotilla tras ser secuestrados por Israel.

"Negaron la asistencia médica a compañeros que lo necesitaban. Nos dijeron que los médicos son para las personas y no para los animales, que es lo que éramos nosotros", ha relatado Coronas.

Además, ha indicado que le negaron la medicación a un compañero que es diabético. "No te dejaban dormir más de dos horas seguidas, te despertaban por cualquier cosa", ha comentado Coronas, quien ha hecho hincapié en que los soldados israelíes tenían unas "actitudes muy agresivas".

De esta manera, el concejal ha dicho que él personalmente no sufrió tortura física, más allá de que estuvieron "seis horas en el puerto sentados en el cemento con unas bridas colocadas en las manos a las espaldas". "Eso sí es una tortura física porque os puedo asegurar que después de seis horas de cintura para arriba te duele todo", ha añadido.

Según ha contado Coronas, las celdas eran de 6x3 en la cual había cuatro literas dobles, capacidad para ocho personas y un lavabo comunitario. En su caso, ha indicado, eran 13 personas y en otras celdas llegaron a ser 15.

"El régimen era estar todo el rato en la celda. No había patio, no había comedor. Nos daban los platos a través de ahí. De la comida yo desconfié un poco y comí poco", ha comentado.

Sobre el momento en el que Israel interceptó la Flotilla, el concejal ha reconocido que era un momento que tenían preparado y que había un "protocolo". "Hubo confusión porque sus embarcaciones iban sin iluminación y no las veías hasta que estaban casi encima. Finalmente hubo unos focos muy lejos. Nos hablaron por megafonía y nos dijeron que levantáramos las manos por nuestra protección. Es la primera vez que me protegen con fusiles M16 apuntando a la cabeza", ha señalado.