DICE QUE SE INTENTA "REPRIMIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Joaquín Reyes asegura en Al Rojo Vivo que casos como el de Valtònyc o ARCO "no son anéctodas aisladas" sino que "tiene que ver con un clima de recorte de libertades": "Ahora muchas veces te piensas los chistes porque hay un ambiente que parece que no es propicio para el humor". Dice que "es una conclusión muy descorazonadora que ahora no se puedan hacer cosas que si se podían hacer en los 80".