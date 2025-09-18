Joaquim Bosch, sobre Ayuso y las banderas palestinas en los colegios: "La libertad no consiste solo en poder tomar unas cervezas"

El magistrado Joaquim Bosch responde de forma contundente a la orden que han recibido algunos colegios de la Comunidad de Madrid de no colgar banderas palestinas en sus centros. En el vídeo, todos los detalles.

La respuesta del magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), a la pregunta de Antonio García Ferreras sobre si "es posible prohibir que se cuelguen banderas palestinas en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, como quiere Isabel Díaz Ayuso", es clara: "La prohibición será lesiva para las libertades". Según Ayuso,

"La libertad no consiste solo en poder tomar unas cervezas, con Franco se podían tomar cervezas pero la gente no podía expresarse libremente", añade el magistrado. Por tanto, señala que "en una democracia estos derechos están vigentes, por tanto [esta prohibición] sería lesiva contra la libertad de expresión, contra la libertad de cátedra y la autonomía de los centros".

Y además, explica Bosch, el Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, ya dijo en relación con la bandera arcoíris que "son válidos los símbolos en espacios públicos que promuevan derechos fundamentales y valores constitucionales".

Y está claro, asegura el jurista, que "hoy la bandera de Palestina simboliza la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, valores que han de ser desarrollados en los centros educativos", concluye Bosch.