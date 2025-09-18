Joan Tardà, tajante sobre Aznar: "Después de lo de Irak, me sorprende que tenga tanta cara de seguir hablando"

El exportavoz de ERC ha reflexionado sobre el gran "problema" que existe para los demócratas con lo que está sucediendo en Gaza. "Hasta ahora los genocidios habían sido cometidos por regímenes dictatoriales y nos daba una esperanza".

Joan Tardà ha reaccionado de forma contundente a las declaraciones que ha realizado José María Aznar sobre la situación de Gaza. "Después de lo de Irak, me sorprende que tenga tanta cara dura de seguir hablando", ha confesado.

Una afirmación a la que Antonio García Ferreras ha respondido recordando que, además, Aznar es de los pocos que "no han pedido perdón" todavía por lo que ocurrió.

Sobre la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza, el exportavoz de ERC ha confesado que cree que hay una idea que a los demócratas los "inmoviliza un tanto", y es que hasta ahora los genocidios habían sido cometidos por "regímenes dictatoriales", lo que les daba "una esperanza".

"El problema es identificar a Israel como un Estado democrático", ha confesado, indicando que es cierto que lo es de manera un "tanto genuina".