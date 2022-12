El Gobierno insiste, una vez más, en la incipiente recuperación económica que está protagonizando España. Tras las declaraciones, "excesivas" para algunos de Montoro, el ministro De Guindos también ha querido recalcar los signos de recuperación que se están produciendo. Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso, sostiene que aún no se puede hablar de recuperación, "tiene que haber algo más".

Según Joan Tardá, es tanto lo que han perdido los españoles que "tenemos derecho a ver las palabras del Gobierno con cierto escepticismo". El portavoz de ERC insiste en que todavía no se nota en la calle esa recuperación. "El sufrimiento popular no para de crecer. Eso me permite el lujo de poder mantenerme escéptico".

Francisco Marhuenda cree que la etapa de la recesión brutal ha terminado. "Estamos empezando una etapa larga, muy larga, de recuperación. El Gobierno está siendo muy prudente, y no se está cayendo en el error de los brotes verdes". Para Carmelo Encinas, el ministro Montoro es un "optimista patológico" y "sufrió una insolación gravísima en Gandía que provocó esas palabras".