Joan Tardà, sobre una posible ruptura de ERC con el PSOE y el Gobierno: “Esperemos que no ocurra”

El exdiputado de ERC advierte que "si se demostrara que en el PSOE ha existido una Gürtel, la posición de Esquerra cambiaría", aunque confía en que no ocurra y subraya que por ahora mantienen su apoyo al Gobierno.

Esquerra Republicana no da un cheque en blanco al PSOE. Así lo ha dejado claro el exdiputado de ERC Joan Tardà, que ha advertido de que su partido cambiaría su relación con el Gobierno si se demostrara la existencia de una trama de corrupción estructural dentro del PSOE, comparable a la Gürtel del PP. Aun así, ha insistido en que confía en que ese escenario no llegue a producirse: "Esperemos que no ocurra”"

Tardà ha recordado que ERC ha fijado una línea roja muy clara, repetida en numerosas ocasiones por el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, desde el escaño. "Si se demostrara que en el PSOE ha existido una Gürtel, por decirlo de alguna manera, la posición de Esquerra cambiaría respecto a la trayectoria mantenida hasta hoy", ha subrayado.

Mientras eso no se pruebe, ERC mantiene una posición de cautela. El exdirigente republicano ha explicado que su partido distingue entre una posible corrupción sistémica y los comportamientos individuales, por graves que estos puedan ser. "La posición de Esquerra es separar lo que es —o pudiera ser, y espero que no— una trama de corrupción dentro de la organización, de los actos fraudulentos de algunas personas, ciertamente muy relevantes dentro del PSOE", ha señalado.

En ese contexto, Tardà ha reconocido que las informaciones que van saliendo se siguen con preocupación, pero ha insistido en que ERC no da por hecho un escenario como el que acabó afectando al Partido Popular. "Se mira todo con preocupación y deseando que no ocurra aquello que sí ocurrió en el PP", ha añadido.

Las declaraciones llegan en pleno debate sobre la credibilidad del PSOE, después de conocerse la trayectoria profesional de Leire Díez, que trabajó como periodista vinculada al Partido Socialista y fue asistente de prensa del Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria entre 2015 y 2017, en régimen de autónoma. Un perfil que ha reabierto el foco sobre la relación entre el partido y determinados entornos mediáticos y sobre cómo estos vínculos pueden afectar a la imagen pública del PSOE.

Por ahora, ERC mantiene su apoyo condicionado al Gobierno, pero deja claro que no mirará hacia otro lado si las investigaciones acaban demostrando que los casos conocidos no son hechos aislados, sino un problema estructural dentro del partido socialista.

