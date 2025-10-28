Joan Tardà, sobre Mazón: "¿Cómo puede mantener esta indignidad? Podría estudiarse desde un punto de vista clínico"

En Al Rojo Vivo, el exportavoz de ERC ha reaccionado sorprendido al ver el vídeo de Rafael Carceller, vecino de Torrent, enfrentando al presidente Carlos Mazón para expresarle el dolor y malestar de los valencianos tras la DANA que dejó 229 víctimas.

En Al Rojo Vivo, el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà se ha mostrado impresionado tras ver el vídeo del encuentro entre Rafael Carceller y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Lo que me sorprende, ha dicho, es cómo puede mantener esa indignidad. Creo que sería factible de ser estudiado incluso desde un punto de vista clínico", ha afirmado.

El vídeo al que se refería Tardà corresponde al momento, el pasado mes de julio, en que Rafael Carceller, vecino de Alaquàs (Valencia), se dirigió a Mazón para expresarle el malestar de muchos valencianos después de la tragedia provocada por la DANA del 29 de octubre, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia.

Con serenidad, pero también con firmeza, Rafael le reprochó al presidente su ausencia durante las horas más críticas:"No estabas en tu sitio, no estabas donde tenías que estar", le dijo ante las interrupciones de un Mazón que le acusaba de hablar sin tener, según él, toda la información.