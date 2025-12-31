Joan Tardá analiza la propuesta de hacer un "frente común de izquierdas" en Cataluña: "O nos unimos o vamos a sufrir mucho"

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, explica en Al Rojo Vivo la necesidad de hacer ese "frente común de izquierdas" en Cataluña que podría ser también un "espejo" para otras formaciones de izquierda en España.

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, explica en Al Rojo Vivo la propuesta que ha surgido de Ágora Republicana, una parte de ERC a la cual pertenece, sobre hacer un frente común de izquierdas en Cataluña, tal como ya avanzó el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, en laSexta Xplica, para las próximas elecciones generales de España y también para las próximas elecciones catalanas, de 2028.

"Es una propuesta de Ágora Republicana, un sector reconocido dentro de ERC, que sería el equivalente de izquierda socialista respecto al PSOE, es decir, un sector de ERC que propone todo ello con el objetivo de convencer a la dirección y bases de la necesidad de un frente popular, un frente amplio a fin y efecto de presentarnos en las elecciones de 2027 en España y en 2028 en Cataluña", explica y detalla Tardà.

Según manifiesta, es un "debate que está condenado a coger altura": "Cada vez es más evidente que el precio que pagaremos las bases populares si durante 4 u 8 años gobierna la derecha y la ultraderecha (PP y Vox) será enorme, porque hay que tener claro que, al menos hasta ahora, cuando uno de los dos grandes partidos llega al poder, gobierna no solo cuatro años, sino ocho".

Por ello, señala Tardà que la pregunta que deberíamos hacernos es cómo estará el conjunto de nuestra sociedad si durante cuatro años llegaran a gobernar PP y Vox: "Sería absurdo y lamentable que tuviéramos que sufrir el calvario de al menos 4 años del Gobierno del PP teniendo como vicepresidente a Santiago Abascal", subraya.

De este modo, y aunque los dirigentes de los partidos de izquierdas no quieran salir de su zona de confort, "inevitablemente", insiste Tardà, "este debate está condenado a coger altura; es decir, será difícil explicarles a la ciudadanía por qué no se unen".

Es por tanto, "un debate que se inicia" y que "crecerá en ERC, Comunes y la CUP" y que, según pronostica Tardà, está convencido de que también se está haciendo en IU, Podemos o Sumar, aunque "preocupe, por desgracia" el nivel de enfrentamiento entre Podemos y Sumar.

Hay que hacer algo que no se espera de la izquierda, sentencia Tardà: "Unirse": "O hacemos esto o, francamente, vamos a sufrir mucho", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

