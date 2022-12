Desmontando a Aznar: el vídeo en el que Correa relata sus "noches en vela" con el expresidente durante la campaña electoral

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, negó que conociera a Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la comisión sobre la caja B en el Congreso. "Ni le contraté ni es mi amigo", afirmó. Lorena Baeza, periodista de El Objetivo, rescata un vídeo en el que Correa ante el juez relata cómo era su relación con el expresidente y el Partido Popular.

Desmontando a Aznar en la comisión de la caja B del PP: Alejandro Agag admitió que Correa le regaló la iluminación de su boda

, periodista de El Objetivo , analiza la comparecencia de Aznar en la comisión de la caja B del PP. El expresidente afirma que "no está demostrada la existencia" de esa financiación ilegal del partido . Palabras que las pruebas de verificación han desmontado, y no es la única información "falsa" que ha dado el expresidente del Gobierno.

Aznar se lava las manos con la presencia de Correa en la boda de su hija: "Yo no me casé"

Después de decir que él no conocía a Francisco Correa, José María Aznar ha echado balones fuera sobre el presunto cabecilla de la trama Gürtel y su presencia en la boda de su hija. "Yo no me casé", ha dicho. Además, ha añadido que era "lógico" que su yerno fuera a su propia boda.

Aznar echa balones fuera en la comisión de la caja B del PP: "Ni conocí, ni contraté al señor Correa"

A las preguntas del socialista Rafael Simancas, José María Aznar ha negado que conociera a Rafael Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel. Además, el expresidente ha arremetido contra el PSOE: "¿Sabe usted cuántos cargos están imputados por los ERE? Más de 350 y por 800 millones".