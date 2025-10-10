Jesús Núñez analiza la estrategia de Israel de pedir prisión para Reyes Rigo: "Busca disuadir a futuros voluntarios"

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) ha indicado que lo que quiere Netanyahu es "castigarle de manera ejemplar" para así evitar que otras personas se atrevan a "desafiarle".

La Policía israelí ha presentado cargos este viernes contra la activista española Reyes Rigo, que fue detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y ha sido acusada por Israel de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

Jesús Núñez ha reaccionado a este movimiento, indicando que responde claramente a una "estrategia" definida por Israel. "Está claro que las flotillas le molestan porque le obligan a dedicar medios para intentar evitar que puedan romper ese bloqueo", ha explicado.

Por tanto, ha señalado que con esta medida lo que buscan es "disuadir a futuros voluntarios" que quieran insistir en romperlo castigando a algunos de ellos.

"No le interesa castigar a las más de 400 personas que había secuestrado ilegalmente hace unos días porque busca reducir el impacto mediático", ha destacado, aclarando que por eso decidió liberarlas.

Sin embargo, ha detallado que el Gobierno de Netanyahu sí que quiere señalizar de manera individual a alguna de ellas para "castigarlas de manera ejemplar" y disuadir así a otros que "se atrevan a desafiarles".

