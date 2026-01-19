Javier, el vecino que ayudó a evacuar a una docena de pasajeros tras el accidente de Adamuz: "No sabían ni dónde estaban"

El contexto Tras el accidente ferroviario de Adamuz, los vecinos también se convirtieron en rescatadores. Pasaron la noche en vela ayudando a las víctimas. Javier, uno de ellos, logró sacar a unas 14 personas de los vagones siniestrados.

Tras el fatídico accidente ferroviario de Adamuz, la respuesta no se limitó a los servicios de emergencia. Junto a policías, guardias civiles y bomberos, estuvieron también los vecinos del municipio, que pasaron la noche en vela y se volcaron en auxiliar a las víctimas.

Uno de ellos es Javier, vecino del municipio, que ha relatado en Al Rojo Vivo cómo logró sacar a alrededor de 14 personas de los trenes siniestrados. "Llegamos sobre las nueve de la noche. La mayoría de las personas que no estaban heridas ya habían salido. Dentro quedaban los heridos", ha explicado.

Javier cuenta que avanzaron hasta el fondo de los vagones y fueron evacuando a quienes pudieron. "Entramos hasta el final y fuimos sacando a todos los heridos que pudimos. Hicimos lo que estaba en nuestra mano".

El trabajo se realizó de forma coordinada con los equipos de rescate: "Los bomberos sacaban a las personas que estaban atrapadas en los vagones en camillas y nosotros las llevábamos hasta las ambulancias".

Dentro de los vagones, el desconcierto era absoluto. "Las víctimas pedían que los sacáramos de allí, tenían mucho frío, no sabían ni dónde estaban", recuerda. Entre los afectados había personas de todas las edades: "Niños, mayores…".

"Nadie está preparado para algo así", concluye aún conmocionado.

