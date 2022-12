ADIÓS AL SUEÑO OLÍMPICO

Javier Gómez ha compartido desde Buenos Aires la derrota de Madrid 2020 con la delegación española. El periodista no tiene duda: no habrá candidatura para los Juegos Olímpicos de 2024. Gómez defiende que Madrid no se merecía ser la ganadora. "No hemos hecho las cosas tan bien como creemos".