MOMENTAZO EN AL ROJO VIVO

Javier Clemente, exseleccionador nacional de fútbol, ha propuesto colaborar en laSexta: "Cristina apóyame porque si me contratáis, que me han dicho que pagáis mucho, voy a una tertulia encantado". Pardo ha recogido el guante y ha hablado claro: "No sé si te han informado muy bien, pero sabiendo que tienes remanente para pagar fianzas me lo voy a pensar por lo que pueda pasar". Marhuenda se ha sumado a la negociación: "Pagan muy poco y te dejan hablar menos".