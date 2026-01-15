¿Es inminente el ataque de Trump a Irán? Yago Rodríguez y Cembrero analizan la situación en ARV

El periodista Ignacio Cembrero y Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', analizan la situación entre EEUU e Irán, después de que Trump haya amagado con bombardear el país. En el vídeo, todos los detalles.

EEUU amaga con bombardear Irán. El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha enviado un mensaje a Donald Trump, en el que le pide que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas. Unas declaraciones que llegan cuando la opción de ataque es inminente, lo cual ha obligado a cerrar el espacio aéreo del país persa durante horas.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', cree que "Trump se está dando tiempo para una decisión que está improvisando sobre la marcha, como indica el que esté trayendo portaaviones desde Asia", por lo que, subraya el experto, "por ahora, [EEUU] no ha reunido suficiente fuerza para trazar un plan serio"; por lo tanto, "a muy corto plazo" no cree que EEUU bombardee Irán.

Por su parte, el escritor y periodista Ignacio Cembrero cree que "es probable que sea el ataque de EEUU a Irán: "No se trata solo de cambiar el régimen de Irán, sino sobre todo de acabar de reconfigurar Oriente Próximo (...) Ahora se trata de rematar intentando poner un amigo al frente de Irán". Por tanto, ese ataque, concluye Cembrero, "ha quedado desplazado, pero no está ni mucho descartado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.