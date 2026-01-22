El ingeniero García-Ayllón, sobre la implicación de la vía en el accidente de Adamuz: "Es la hipótesis más plausible"

Salvador García-Ayllón, ingeniero y director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, analiza algunas de las hipótesis que se barajan en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. En el vídeo, los detalles.

Salvador García-Ayllon, ingeniero y director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, explica algunos de los hechos e hipótesis que se manejan en la investigación sobre el accidente de Adamuz, que se ha cobrado la vida de 43 personas. Todavía no hay nada 100% seguro ni oficial. Los investigadores piden prudencia ya que la investigación está en curso.

El ministro Óscar Puente detallaba que se han encontrado "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro: "Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio", apuntaba el ministro en la rueda de prensa que ofreció a los medios este miércoles.

"Con los datos que tenemos, ahora es la hipótesis más plausible. Ya no por el hecho de que decía el ministro [en la comparecendia] de que esas muescas estén a la derecha o la izquierda, ya que eso serán los técnicos los que tendrán que inferir, en base a la acumulación de datos que están recibiendo, cuál fue la concatenación de sucesos", explica el ingeniero.

Pero, añade, "por el hecho de que los trenes que habían pasado anteriormente tenían ese tipo de muescas, aunque no tan pronunciadas, posiblemente, había un problema en la vía, y que ese problema fue degenerando hasta el punto de que, en un momento, era incompatible con la rodadura. Y al que le tocó la mala suerte fue al tren que pasó (el tren Iryo, que fue el que descarriló)".

Por ende, subraya y concluye este profesional, esta sería, "hoy por hoy, la hipótesis, con los datos que están anunciando, más plausible". En el vídeo podemos ver al detalle su análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.