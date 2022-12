"Mongolia resiste", aunque para ello tenga que hacer frente a los 40.000 euros que le condenan a pagar por el caso Ortega Cano después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado la condena.

Para poder hacer frente a los costes de acudir al Supremo, han abierto un crowdfunding en el que puedes colaborar en este enlace.

Darío Adanti y Edu Galán se muestran muy críticos con la condena porque no entienden que no se acepte que Ortega Cano "es un personaje público, y por lo tanto, satirizable".

Además, afirman estar hartos de que les condenen por una "ofensa tan leve que parece que hay que dedicarse a otra cosa". Edu Galán recuerda que la sátira es uno de los mejores indicativos de la calidad democrática.

Por ello, están "hartos de tener que asumir que revistas satíricas, raperos y humoristas tenemos que ir a los juzgados como parte de nuestro trabajo".