Esperanza Aguirre vinculó directamente a Podemos con ETA y el castrismo, acusaciones por las que ha sido demandada por la formación liderada por Pablo Iglesias. Eduardo Inda ha querido mostrar, en primer lugar, su respeto hacia los ciudadanos que votaron a Podemos en las europeas, pero "no hablo de Podemos sino de Iglesias y Monedero".

Inda asegura que "Juan Carlos Monedero hizo apología del terrorismo" en un vídeo de internet. "Que el señor Iglesias ha elogiado a ETA también se puede ver en muchos vídeos colgados en internet. Yo no le he llamado 'etarra', pero ha elogiado a ETA". Eduardo Inda considera que hay que condenar a ETA y censurar a la gente que elogia a la banda terrorista, aunque ETA ya no mate.