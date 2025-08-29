Ahora

Ignacio Urquizu señala el verdadero motivo por el que faltaban recursos en los incendios: "El PP llevaba mucho tiempo sin invertir"

"Si la responsabilidad de la gestión en la Administración es de un partido y dice que no tiene recursos, habrá que preguntarle qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo", asegura en este vídeo el profesor y miembro del PSOE, Ignacio Urquizu.

Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del PSOE, asegura que si faltaban recursos para extinguir los grandes incendios que han asolado diferentes comunidades como Extremadura, Galicia y, sobre todo, Castilla y León, es porque "el PP llevaba mucho tiempo sin invertir".

"Si la responsabilidad de la gestión en la Administración es de un partido y dice que no tiene recursos, habrá que preguntarle qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo", señala Urquizu, insistiendo en que "donde gobierna el PP faltan recursos. Y esto es lo que llevan manifestando muchas personas. Que no se contrata a bomberos de forma permanente, que tienen una situación muy precaria, etc."

De este modo, el profesor indica que la estrategia del PP consiste, fundamentalmente, en la de "la tinta del calamar".

Esto es, "en generar mucho ruido, intentar evadir su responsabilidad y decir que la culpa es de los otros, cuando en el fondo, en regiones como Castilla y León, donde llevan casi 40 años gobernando, han tenido tiempo para tener una gestión forestal manifiestamente mejor", explica Urquizu. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

