Ignacio Escolar: "Es evidente que Trump no tenía ningún interés en restaurar la democracia en Venezuela"

El periodista Ignacio Escolar analiza la situación de Trump con Venezuela, tras conocer que la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, se ha comprometido a exportar petróleo venezolano a EEUU. En el vídeo, todos los detalles.

Donald Trump ha asegurado, 24 horas después de la toma de posesión de Delcy Rodríguez, que la nueva presidenta se ha comprometido a exportar el petróleo venezolano a EEUU. Hasta 50 millones de barriles de petróleo. "El dinero de la venta será controlado por mí", ha dicho el mandatario de EEUU.

"Es evidente que Trump no tenía ningún interés en restaurar la democracia en Venezuela ni en que los derechos humanos ni en que se cumpla el mandato de las urnas, que Maduro amañó", asegura Ignacio Escolar, director de elDiario.es. Pero, ante esto, ¿y Europa, qué?", pregunta el periodista.

Es decir, detalla Escolar, "ante esta evidencia de que lo que está haciendo EEUU es colocar un gobierno títere que pueda controlar para extraer los recursos naturales y petroleros de Venezuela, ¿qué va a hacer Europa? ¿Quedarse quieta? ¿Permitir que hagan lo mismo en Groenlandia?". Tanto es así que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según ha confirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores.

"La única forma de plantar cara a Trump, que es el matón del colegio, es un poquito de unidad y firmeza por parte de la UE", responde Escolar. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

