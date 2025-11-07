Igancio Urquizu responde a Aznar tras pedir una cuestión de confianza: "Su interpretación de la Constitución es bastante equivocada"

El profesor y sociólogo Ignacio Urquizu reacciona en este vídeo a unas declaraciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y explica por qué "está profundamente equivocado" en las reflexiones que hace, en este caso, contra Sánchez.

José María Aznar, expresidente del Gobierno, ha atacado de nuevo al Ejecutivo de Pedro Sánchez al que pide una cuestión de confianza, y, si no lo hace ni tampoco convoca elecciones, Aznar considera que el Gobierno "estará fuera de la ley".

En el plató de Al Rojo Vivo, el sociólogo Ignacio Urquizu y exdiputado del PSOE analiza estas declaraciones: "No sé de dónde se saca esa interpretación Aznar", ya que la "interpretación que hace de la Constitución es bastante equivocada".

Aunque es cierto, señala el profesor, que "hay gente que tiene la tentación de creer que solo la Constitución cabe en ellos y nadie más, y cuando alguien no piensa como ellos, interpreta que no está en la misma posición constitucional. Pero eso es una interpretación totalmente interesada y partidista": "En estas reflexiones, el expresidente se equivoca profundamente", concluye.

En el vídeo podemos escuchar con detalle la explicación que ofrece el profesor sobre por qué considera que Aznar está equivocado, así como un extracto de declaraciones del expresidente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.