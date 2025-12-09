La hija de un fallecido en una residencia de Madrid critica que se "abandonasen" a las personas a su suerte: "Fue una decisión política"

Ángela Armengol, cuyo padre falleció en una residencia, señala que lo que denuncian es que en Madrid se aplicase la norma de "no atender" a personas con discapacidad. "Es una violación de los derechos fundamentales".

Ángela Armengol, cuyo padre falleció en una residencia en Madrid, ha indicado que el hecho de que se celebre un juicio por los 'protocolos de la vergüenza' es un paso muy grande.

Una cita a la que Carlos Mur, el encargado de firmarlos -según él mismo reconoció-; y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca, no se han presentado para declarar como imputados.

Sobre estas ausencias, Armengol se ha pronunciado confesando que era algo que podían esperar porque "no quieren dar la cara". Sin embargo, ha advertido que más tarde o más temprano "van a salir". "Les vamos a encontrar", ha destacado.

Un momento que ha aprovechado para aclarar que los familiares de las víctimas de las residencias en Madrid durante la pandemia no están discutiendo el triaje, dejando claro que son conscientes de que hubo muchas muertes en toda España.

De esta forma, ha destacado que lo que denuncian son las normas que se aplicaron solo en la Comunidad de Madrid, que fueron las de "no atender, abandonar y dejar a su suerte" a personas discapacitadas que vivían en residencias. "Es una discriminación y una violación sustancial de los derechos fundamentales que se produjo de manera sistemática", ha lamentado.

Un caso que ha recalcado que es importante que no quede en el olvido para que no se vuelva a producir.

Ángela Armengol ha reconocido que está convencida que esto fue una "cuestión política" que vino del Gobierno de la Comunidad de Madrid, señalando que la función de los médicos es la de "salvar vidas y no discriminar ni abandonar a personas". Por tanto, ha defendido que se trató de una "decisión política".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.