El hermano de uno de los detenidos de la Flotilla: "La última vez que tuvimos contacto fue la noche del abordaje"

Adrián Borrego, hermano de uno de los detenidos de la Flotilla, ha asegurado en Al Rojo Vivo que en este momento no tiene mucha información sobre él y si situación.

"La última vez que tuve contacto con mi hermano fue la noche del abordaje. Estuvo transmitiendo incluso a pesar del hostigamiento de las naves israelíes y a que le rociaran con agua", ha explicado.

Asimismo, asegura que no tienen "comunicación ni directa ni indirecta desde el momento en el que tiró el teléfono móvil al agua como marcaba el protocolo".

Por su parte, Borrego sostiene que su hermano sabía que podía ser detenido y estaba preparado para ello: "Era el escenario más posible. No era el único porque la cosa ha cambiado mucho. Se barajaba llegar a Gaza, pero la presión internacional está siendo mucho más fuerte".

"Lo último que sabemos es que ayer se reunieron con abogados palestinos que están asesorándoles y hoy serán los cónsules de los países las que podrán verles con previa autorización del Gobierno israelí", añade.

A su vez, Adrián insiste en que "la determinación" de su hermano "es innegable": "Va aguantar lo que sea. La travesía ha sido más larga de lo previsto y muy dura, son barcos muy pequeños pero él va a aguantar".

"El pueblo palestino es un pueblo orgulloso, digno y un pueblo por el que merece la pena meterse en un barco y a lo que te pase", ha señalado.

