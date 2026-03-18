¿Hay posibibilidad de que los purgados y críticos de Vox creen un nuevo partido? La respuesta y el análisis de Miguel Gónzalez

Miguel González, de 'El País', uno de los periodistas que más sabe del 'mundo Vox', analiza en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras, toda la guerra interna que tiene ahora mismo el partido de ultraderecha, donde a su líder le crecen los problemas.

Los purgados de Abascal dan un paso más para recuperar Vox y exigen la celebración de un congreso extraordinario. Así, figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith lideran la ofensiva en Vox, alertando de falta de debate interno, y denuncian un clima de miedo dentro del partido, algo que no ha sentado muy bien a la dirección de Vox, según hemos podido ver en la repsuesta de José Antonio Fuster, que ha evidenciado que este manifiesto les ha irritado bastante", afirma en Al Rojo Vivo uno de los periodistas que mejor conoce el 'mundo Vox', Miguel González, de 'El País'.

Pero la pregunta clave es: ¿Pueden conseguir realmente que se celebre ese congreso extraordinario? "Técnicamente es imposible", afirma González. Y lo es por un razón: "Para conseguir una asamblea general, los estatutos de Vox dicen que necesitan el 20% de la firma de los afiliados, y partimos de la base de que no se sabe cuántos afiliados tiene el partido. Abascal ha hablado de 68.000 y la última cuenta del partido decían que, al corriente de pago, en realidad, eran como la mitad, 30.000. Pero para poder recabar la firma de los afiliados, necesitas tener la lista de los afiliados y esa lista solamente la tiene la dirección y no parece que se la vaya a facilitar a estos disidentes".

Pero los expulsados no hablan de asamblea sino de congreso, y esto no aparece en el estatuto de Vox: "Al contrario que otros partidos, Vox no prevé celebrar un congreso, pero los disidentes sostiene que aunque no figure los estatutos, tampoco lo prohíben", informa González. En cualquier caso, añade que "más allá de tecnicismos" esto solo lo puede decidir la dirección de Vox.

Ahora bien, según el periodista, "es muy difícil decir simplemente que 'no' y encasillarte", cuando esa petición te la están haciendo figuras tan importantes dentro del 'mundo Vox' como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros o la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, que es uno de los cargos institucionales más relevantes que tiene el partido. Sobre todo, añade, "si de aquí a unos meses vemos en las elecciones andaluzas, Vox tampoco cumple las expectativas y tampoco tiene los resultados que espera". Por tanto, "creo que es un tema a medio plazo, más que algo inmediato".

¿Creación de un nuevo partido?

Ahora bien, una de las preguntas clave que podemos hacernos, dentro de todo este contexto de división interna, es la de la creación de un nuevo partido o escisión de Vox: "¿Crees que hay alguna posibilidad, ya que cada vez son más los críticos y los dirigentes destacados que están desmarcándose de la línea de Abascal y su cúpula, de escisión de un nuevo partido en este territorio de la extrema derecha?", pregunta a González Antonio García Ferreras.

"En este momento, no veo una escisión", afirma contundente el periodista. "Creo que los 15 dirigentes y exdirigente que han firmado este manifiesto van a tener más adhesiones, por ejemplo, Juan García Gallardo, todavía no se ha adherido a ese manifiesto y probablemente lo haga. Pero Vox es un partido donde, absolutamente, todos los cargos, públicos y orgánicos, son designados a dedo. Es decir, es un partido donde no existe ningún tipo de democracia interna desde que se abolieron las elecciones primarias. Por tanto, cualquiera que alce la voz, sabe que se va a la calle".

"Es muy difícil que haya una contestación interna", añade el periodista, "pero eso no quiere decir que, si los resultados de Vox empiezan a ser diferente de los que se esperan, que esta contestación no vayaa ir creciendo". Pero en este momento, lo que plantean los críticos es un congreso, es decir, ellos quieren debatir dentro del partido.

Sin embargo, si finalmente esta opción queda completamente cerrada y es imposible, "¿podrían formar un nuevo partido? Yo creo que a corto plazo, no", concluye González matizando no obstante que "en política, nunca es hasta mañana". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis.

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