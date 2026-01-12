Guillermo Pulido, sobre que Trump corte el petróleo a Cuba para acabar con su régimen: "Se irían a un escenario como el de Irán"

Donald Trump se ha autodenominado 'presidente en funciones' de Venezuela y ha exigido a Delcy Rodríguez que no den petróleo a Cuba. Pero, ¿cuánto podría aguantar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel sin el petróleo venezolano? "Es complicado que puedan conseguirlo en otro lugar en cantidades suficientes", explica el analista en Defensa Guillermo Pulido, que destaca que "están muy escasos de divisas".

"Se verían avocados a una profundización de su ya grave crisis económica y se irían poco a poco a un escenario similar al que estamos viendo en Irán", explica Pulido, que recuerda que "también ocurrió en las revoluciones árabes en el que un descontento sin canalización política termina derivando en una revolución o cambio de régimen". Y es que el experto advierte de que "esto forma parte del primer paso de la campaña de presión, que cada vez será más intensa, del Gobierno de EEUU contra Cuba".

"No solo será dejar de venderle petróleo sino que es el primer paso de una estrategia para intentar cambiar el régimen de Cuba", señala Guillermo Pulido, que analiza más detalles de la captura de Nicolás Maduro. Y es que la propia Administración de Trump ha difundido el testimonio de un supuesto guardia de seguridad de Maduro que habría contado que hubo una onda sonora muy fuerte por la que sangraron y cayeron al suelo desplomados. Una descripción que podría coincidir con un ataque sónico. "No tiene mucho sentido porque un arma sónica solo tiene un alcance de pocos decenas de metros", explica el experto, que destaca que el "relato tiene otra serie de incongruencias".

Por otro lado, sobre que EEUU intervenga de forma armada y militar Irán, Pulido explica que ve la posibilidad de un ataque a corto plazo: "Algún tipo de ataque limitado, no de una invasión a gran escalada pero sí creo que bombardeos aéreos se está sopesando con bastante seriedad". Además, Pulido recuerda que "Trump ya había acordado con Netanyahu volver a atacar la fábrica de misiles iraníes y esto abre una oportunidad de ejecutar un ataque, según 'The Wall Street Journal', tipo de decapitación como el de Maduro".

