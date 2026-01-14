Guillermo Pulido, sobre Groenlandia: "Si EEUU la invade o fuerza su venta, la OTAN se podría ver destruida"

Guillermo Pulido explica la estrategia de Dinamarca y de la Unión Europea con Groenlandia: "Quieren bloquear al Ejecutivo Federal de EEUU para impedir que Donald Trump tome la isla por la fuerza".

Guillermo Pulido, analista en Seguridad y Defensa, analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo la situación de Groenlandia tras las amenazas de Donald Trump. "En el caso de que haya una invasión o fuercen la venta de Groenlandia, la OTAN se vería completamente comprometida y, quizá, destruida", explica el experto, que detalla que "esa es la baza con la que está jugando el Gobierno danés a través del legislativo del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes".

Y es que el experto explica que el Gobierno danés "está forzando a iniciar medidas legislativas que bloqueen la posibilidad de que Trump tome la isla por la fuerza, de ahí la premura de Trump de hacerlo rápido porque es muy posible que esas leyes impidan usar fondos del Gobierno para ejecutar acciones militares contra países de la OTAN". Por eso el presidente de EEUU "quiere ir rápido si quiere hacerlo, otra cosa es que los militares estadounidenses obedezcan a la orden de invasión", destaca el experto.

Además, Pulido analiza la noticia de que en unos días habrá una delegación de congresistas y senadores de EEUU que irán a Groenlandia y Dinamarca para tranquilizarles. "La estrategia de Dinamarca y la Unión Europea es presionar y bloquear al Ejecutivo Federal de EEUU para impedir la invasión", explica Pulido, que destaca que "no solo por acciones legislativas sino que van a tranquilizar al Gobierno danés dando a entender que hay una amplia mayoría de republicanos y demócratas que pueden bloquear los fondos". Con el bloqueo de los fondos de EEUU, Donald Trump "no podría hacer despegar los aviones ni pagar otro tipo de cuestiones necesarias para una invasión".

"Si el Congreso está unido y tiene una amplia mayoría, Trump tendría que dar un golpe de Estado para tomar la isla por la fuerza", afirma el experto, que concluye: "De ahí que tenga que hacerlo rápido, si quiere hacerlo, antes de que estas medidas legislativas se lleven a cabo".

