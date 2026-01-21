Guillermo Pulido analiza las amenazas de Trump a Groenlandia: "Creo que las amenazas son vacías"

El analista ha recordado que el margen de maniobra de Trump está limitado por el propio sistema institucional estadounidense. "El Congreso de Estados Unidos impide que el presidente retire unilateralmente hasta 76.000 soldados, por lo que Trump tiene las manos atadas".

En Al Rojo Vivo, el analista internacional Guillermo Pulido ha ofrecido su visión sobre las amenazas de Donald Trump de invadir Groenlandia y fue consultado también por el futuro de la OTAN. A su juicio, la Alianza Atlántica "tiene más recorrido por delante", en gran parte porque considera que las advertencias del presidente estadounidense carecen de un respaldo real. "Son amenazas vacías; no creo que vaya a invadirla", ha afirmado.

Pulido ha recordado, además, que el margen de maniobra de Trump está limitado por el propio sistema institucional estadounidense. "El Congreso de Estados Unidos impide que el presidente retire unilateralmente hasta 76.000 soldados, por lo que Trump tiene las manos atadas", ha explicado.

En cuanto a la presencia del presidente en el Foro de Davos, el analista ha rebajado su impacto político. Para Pulido, la intervención de Trump tiene una trascendencia "meramente simbólica" y no prevé que vaya más allá de generar "grandes titulares".

