Fernando González Urbaneja no es partidario de los presupuestos generales para 2014 que ha presentado el ministro Montoro. "No me gustan. Me parecen unos presupuestos cobardes, sin nigún contenido ideológico y carente de una idea fuerte", explica el periodista.

González Urbaneja sostiene que se trata de un presupuesto continuista, sin ninguna idea fuerte; aunque reconoce que es de los mejores de los tres presupuestos que ha elaborado el Gobierno de Rajoy. "Es un presupuesto realista, pero creo que no sirven para salir de la crisis. Los resultados de los anteriores presupuestos ya se han podido comprobar".