Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la UB, sostiene que la canciller alemana Angela Merkel es "una indigente intelectual en materia económica". "Europa está buscando la virtud y el crecimiento económico a largo plazo, sin contar que por el camino se quedarán todos muertos, arruinados o comiendo piedras", explica.

Según Bernardos, a la canciller alemana le han recitado una serie de lecciones y las va siguiendo. "Esta señora, que no tiene ni idea de economía, nos está llevando a la crisis". No obstante, reconoce que es buena en política y física nuclear. El profesor de economía insiste en que esta crisis económica tiene solución y es "fácil de solucionar, no hay que inventar nada".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó "hemos tocado fondo" tras conocerse la previsiones de la OCDE. Gonzalo Bernardos no está de acuerdo con esta afirmación del presidente. "Tal y como va la tendencia del precio del petróleo, es muy posible que a final de año tengamos inflación 0".

Esther Palomera cree que es necesario que en Europa empieza a primar la política sobre la economía. "Se tiene que tomar decisiones políticas y se debe organizar un frente para frenar determinadas decisiones que están llegando impuestas desde Alemania".