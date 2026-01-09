Gonzalo Bernardos, sobre la financiación autonómica: "Si saliera, sería una de las mayores injusticias que puede haber"

El economista se ha mostrado muy crítico con el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno, señalando que él se niega a que se le pueda "quitar el dinero a los más pobres para dárselo a los ricos".

Gonzalo Bernardos se ha mostrado muy crítico con el modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para hablar de la situación en Cataluña.

El economista ha confesado que él cree que no va a salir adelante. "O Junts cambia mucho, o no va a salir", ha indicado, señalando que le parece que este modelo es en gran medida "postureo".

Un momento que ha aprovechado para destacar que, si saliera, él considera que sería una de las "mayores injusticias" que puede haber.

"Quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos, me niego rotundamente", ha zanjado.

