El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que "estamos en el camino correcto". Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, asegura que los datos de paro registrado del mes de junio son un espejismo. "No se está solucionando el problema de empleo. Aún siendo optimistas, estos datos no llegan a ser ni una gota en el oceáno", explica Bernardos.

El profesor de Economía asegura que los datos de paro registrado "no valen para nada", y coincide con Ernesto Ekaizer en resaltar la importancia de la EPA. "Si uno está realizando un curso de formación, no cuenta como parado pese a no tener empleo. Por tanto, a esta cifra no hay que hacerle ni caso".

Pilar Gómez no cree que sea un mal dato. "Puedes ver la botella medio llena o medio vacía. Puede que la cifra no sea importante ahora, pero sí lo era hace unos meses". Gómez insiste en que hay un buen dato: los menores de 25 años han conseguido tener empleo, y sostiene que el mes de diciembre "nos devolverá a la normalidad".