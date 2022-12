Javier Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas, ha hablado sobre la posibilidad de que su cliente puede hacer que salga a la luz información que pondría en una situación comprometida al Gobierno y al Partido Popular. Preguntado sobre las referencias del periodista Raúl del Pozo a las 'mochilas de Bárcenas', Liaño ha respondido que "son genialidades de un genio como Raúl del Pozo, aunque probablemente maneje mejor información que yo".



El abogado, no obstante, ha insitido en que "la estrategia de Bárcenas no contempla el volver a aportar elementos perturbadores del proceso". Ante la posibilidad de que el entorno del PP le haya hecho llegar el mensaje a Bárcenas de que no opte por atacar, Gómez de Liaño ha dicho que "el primer mensaje" lo recibió de él, ya que "la venganza no es un buen elemento para una buena defensa, engorda pero no alimenta en un proceso".



Asimismo, Liaño ha explicado que "la defensa de Bárcenas ha atravesado momentos incómodos". De esta manera ha mencionado que "se investigó un despacho profesional porque una cuñada de Bárcenas sacó sus ahorros y pagó los honorarios del marido de su mujer". Gómez de Liaño ha calificado estos hechos de "infamia" y ha añadido que "ha quedado demostrado que el dinero procedía de un fondo de pensiones que tenía acumulado durante años".