El Gobierno regulará la publicidad de alimentos infantiles insanos: "Estos anuncios buscan formarles patrones nocivos"

¿Qué ha dicho? El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, denuncia en Al Rojo Vivo que detrás de esta publicidad hay una industria con "intereses muy poderosos". "Vamos a defender a los niños y niñas", asegura.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha detallado en Al Rojo Vivo el anuncio que ha hecho este lunes sobre la publicación de una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos insanos "que tienen un efecto nocivo" en la salud de los niños y adolescentes. Bustinduy ha compartido que el 79% de los españoles están de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad, según un barómetro elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

El ministro ha explicado que los niños reciben "más de 4.000 impactos publicitarios al año" de este tipo de anuncios, lo que suponen casi 11 al día en televisión y más de 30 si se cuentan otros canales como son las redes sociales. "Estos anuncios buscan formarles patrones nocivos", denuncia Bustinduy, que avanza que darán la lucha en este terreno frente a una industria con "intereses muy poderosos".

"Esto ya lo intentó el ministro (Alberto) Garzón en su día. Retomamos este testigo y damos esta pelea. En los colegios hemos hecho que sirvan cinco comidas nutritivas y saludables a todos los niños y niñas, lo estamos haciendo para hospitales y residencias, pero ahora toca también todo el entramado publicitario", defiende Bustinduy.

En la presentación del barómetro, el ministro ha comentado que los menores en entornos más vulnerables se ven más expuestos a este "bombardeo constante de miles de impactos de una publicidad extraordinariamente agresiva, diseñada específicamente para desarrollar patrones de conducta y comportamiento que, por su edad, muchas veces no tienen siquiera los elementos necesarios para poder distinguir el contenido publicitario".

