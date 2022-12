Mariano Rajoy se mostró rotundo al afirmar que "no habrá independencia en Cataluña, mientras yo sea el presidente del Gobierno de España". Gloria Lomana, directora general de Antena 3 Noticias, tiene la impresión de que Rajoy no quiere avanzar su plan para el conflicto catalán. "No quiere dar la imagen de una persona dura en Cataluña, tampoco quiere anticiparse a los acontecimientos".

Hace unos meses, Gloria Lomana también entrevistó al expresidente del Gobierno José María Aznar. En este ocasión, Lomana quiso preguntar a Rajoy por sus relación con Aznar. "Mis relaciones con Aznar son buenas, pero es cierto que no nos vemos muy a menudo".

La directora general de Antena 3 Noticias afirma que "nadie se cree que la relación de Rajoy y Aznar sea buena". Lomana cree que es evidente que no hay relación alguna entre ellos, y si la hay debe de ser en privado. "Rajoy me reconoció que Aznar no le ha llamado para preocuparse por el tema de Cataluña"