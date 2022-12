ASEGURA QUE AYUDARÁ A QUE SE CELEBRE EL REFERÉNDUM

El alcalde de l’Ametlla de Mar y vicepresidente de la AMI asegura en Al Rojo Vivo que "es muy relativo lo que es legal y lo que no es legal estos días" y señala que "evidentemente" va a "ayudar y obedecer la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament". Asegura que "muchos alcaldes socialistas no pueden poner problemas al referéndum porque no les sale".