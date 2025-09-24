Ahora

Peinado, contra dos ministros

Garzón reacciona a la demanda del juez Peinado a Marlaska: "No veo que haya ninguna imputación contra el magistrado"

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha reaccionado a la demanda del juez Peinado, reconociendo que él cree que Marlaska lo único que hizo fue "una crítica" que cree que puede hacer. "Si debe, lo tiene que valorar él".

El juez Juan Carlos Peinado ha presentado demandas de conciliación previas a la presentación de una querella o demanda contra los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska por llamarle "prevaricador". Las dos han llegado a los juzgados civiles correspondientes, a la espera de que se fije fecha para el acto de conciliación.

Baltasar Garzón ha analizado esta decisión tras escuchar las declaraciones de Grande-Marlaska que han motivado esta demanda. "Lo que ha dicho el ministro del Interior no es nada", ha asegurado.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha confesado que le parece que lo único que hizo fue una crítica. "Eso lo puede decir", ha señalado, indicando que, sobre si debe o no, es algo que debe valorar el propio ministro.

"Objetivamente, no veo que haya ninguna imputación contra el juez", ha reconocido en Al Rojo Vivo.

