El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, ha fichado a Luis Garicano, que ha explicado en 'Al Rojo Vivo' las claves del programa económico de la formación. Según ha dicho, será fundamental "eliminar las causas de la pobreza". En este sentido, Garicano propone "cambiar el marco de relaciones laborales", no obstante, sostiene que no se cambien "los contratos que existen, de forma que nadie pierda derechos adquiridos".



Garicano se ha mostrado partidario de un sólo contrato: "Poco a poco, el país tendrá un contrato indefinidio". Sin embargo, ha explicado que no significará que todos sean igual de precarios, sino que irá en la línea de "eliminar las murallas contractuales que existen". Además, Ciudadanos está a favor de crear 'bonus' en materia de Seguridad Social para empresarios que no despidan y encontra de la actual reforma laboral. "Vamos a cambiar la reforma laboral del Partido Popular", ha respondido Garicano.



En materia de desahucios, Garicano ha subrayado que proponen "una ley de Segunda Oportunidad" y sobre la Administración, ha destacado que pretenden la "consolidación de la Administración", aunque ello "no implica despido de funcionarios".