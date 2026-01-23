García Magarzo (ASEDAS), sobre el parón de los camiones por el temporal de nieve: "La medida ha sido desproporcionada y precipitada"

El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados pide a la DGT que levante la prohibición de detener los camiones y permitan que, como mínimo, circulen aquellos que llevan suministros esenciales.

Durante la pasada madrugada, la Dirección General de Tráfico ordenó la detención de los camiones que circulaban en las zonas del noroeste peninsular que estaban en alerta amarilla o naranja por nieve, incluso en aquellas provincias en las que, en ese momento, no se estaban produciendo nevadas.

Esa situación ha afectado a más de 400 camiones, que en estos momentos se encuentran parados y sin poder entregar sus productos a los supermercados y almacenes de la zona. Por ello, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) cree que podrían producirse problemas de desabastecimiento en algunos supermercados.

Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, explica en Al Rojo Vivo que la que se está viviendo este viernes es una situación inédita: "Es habitual que en estas fechas haya problemas de circulación por las carreteras, pero ahora nos enfrentamos a una situación que no habíamos vivido nunca".

"A partir de las 12 de la noche, se ha prohibido la circulación de todos los camiones, y hemos perdido un tiempo precioso para abastecer almacenes y tiendas", lamenta Magarzo, que asegura que "se están generando problemas grandes en Castilla y León, Asturias y Galicia".

Por ello, asegura que "la medida ha sido desproporcionada y precipitada" y ahora es difícil de revertir: "Hay zonas en las que la nieve ya ha pasado, pero va a ser más complicado sacar esos camiones".

En consecuencia, ASEDAS reclama que se permita circular a los camiones que lleven mercancía especialmente delicada para garantizar el suministro.

"Cuanto antes, se deberían liberar las vías para que puedan circular los camiones, al menos los que llevan productos de primera necesidad", concluye Ignacio García Magarzo.

