La plataforma de Afectados por la Hipoteca pide a los jueces la suspensión de todos los procesos de desahucios en marcha. La periodista Eva Orúe apoya esta iniciativa. "Yo no digo que se anime a la gente a no pagar sus hipotecas, sino que se ayude a la gente que no puede pagar unas hipotecas que se han disparado. La actitud de los bancos, amparados por la legislación está siendo irresponsable", ha explicado la periodista.

Según Eduardo Inda, "lo que no se puede hacer es acabar con el sistema hipotecario del país". Inda aboga por "andar con pies de plomo" y paliar el dolor que viven aquellas familias que están perdiendo sus casas. Sin embargo, cree que esta propuesta de la plataforma es un efecto llamada a que la gente no pague su hipoteca.

Para García Ferreras, "la ley hipotecaria española es de las más duras" y debería ser más sensible con la gente que lo está pasando realmente mal.