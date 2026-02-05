García Aller, tras las denuncias de acoso sexual al alcalde de Móstoles: "No he visto a nadie del PP explicando si se han investigado estas denuncias"

En Al Rojo Vivo, la periodista cuestiona la respuesta del partido ante las denuncias por un presunto caso de acoso sexual en Móstoles, que acabó con la dimisión de una concejala presionada para no denunciar.

El Partido Popular (PP) de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Según informa el diario 'El País', la edil acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda a su partido, mediante tres cartas, dos reuniones y otra reunión fallida, recibiendo el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante con cualquier tipo de denuncia.

El Partido Popular ha negado estas acusaciones durante el pleno de la Asamblea de Madrid. El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha afirmado que no existió ni acoso sexual ni laboral.

Ante esta información, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha señalado que aún no ha visto "ninguna explicación por parte del Partido Popular sobre si se ha investigado el caso y de qué manera", y ha subrayado que la concejala denunciante aporta "pruebas y escritos".

García Aller ha detallado que la concejala denuncia un acoso sexual reiterado, con mensajes explícitos y presiones para mantener relaciones que ella rechazó. Tras una negativa firme, y después de que se difundieran rumores falsos sobre una supuesta relación con el alcalde, la periodista afirmó que la actitud hacia ella cambió y derivó en un presunto acoso laboral.

"El Partido Popular lo niega, pero no ha explicado por qué ni si lo ha investigado", ha añadido García Aller, quien remarcó que la denunciante sostiene que fue dejada desamparada por su partido.

