García Aller, sobre el caso Koldo: "Lógico que aumenten las sospechas de que el PSOE manejaba una caja B"

La periodista Marta García Aller ha señalado que el PSOE debe "aclarar" las incógnitas que hay sobre este caso. "La UCO habla de dinero en efectivo sin respaldo documental", ha recordado en Al Rojo Vivo.

Marta García Aller ha reaccionado a la última información que ha salido a la luz sobre el 'caso Koldo', señalando que las explicaciones que han dado tanto José Luis Ábalos como Koldo García son "insostenibles e insultantes". "No nos están tomando en serio", ha criticado.

La periodista ha confesado que lo que le parece más preocupante es saber de dónde venía ese dinero y por qué había una secretaria en Ferraz "que era la que daba esos sobres".

"Es lógico que aumenten las sospechas de que el PSOE manejaba una caja B", ha destacado, aclarando que, de momento, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) habla de "dinero en efectivo sin respaldo documental".

Ahora, ha señalado que está en manos del partido aclarar todo esto y, si eran gastos, explicarlos. "Son demasiadas las incógnitas y cuanto más tarden en explicarlo, peor pinta tiene", ha zanjado.

