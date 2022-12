Frente a quienes acusan al gobierno de ceder a las exigencias de los sectores más conservadores a la hora de redactar la nueva ley del aborto, Marhuenda defiende que "el tema del aborto no es de derechas o de izquierdas, no es un tema de religión ni es un tema moral, es un tema muy complicado que no entra en la moral sino que entra en que concepto tenemos del derecho a la vida".

Así argumenta que también "hay gente que está a favor de la eutanasia y que como el aborto creen que debe ser un derecho absoluto pero hay quienes consideramos que el no nacido es un ser vivo que tiene derecho a vivir".

Además, Francisco Marhuenda, esgrime un segundo razonamiento por el que no entiende que en nuestros días una mujer se quede embarazada sin quererlo."El quedarse embarazada no es algo irrenunciable y que no quede más remedio que abortar. ¿Alguien en serio cree que una mujer se queda embarazada porque no hay más remedio? Existen anticonceptivos de amplio espectro, preservativos de todo tipo, en las escuelas enseñan a las niñas, por lo tanto ¿por qué la gente se queda embarazada?", afirma.