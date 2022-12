Manuel Cobo, sobre la exhumación de Franco: "A mí me da igual, y no es que sea fascista, es que me da lo mismo que le pisen la calavera"

El que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo , asegura en 'Al Rojo Vivo' que él no se opone a la exhumación de Franco , pero no es un tema al que le dé importancia. "Respeto a los que piensan de forma distinta en el mundo funerario, de los muertos, del alma y del cuerpo corrompido, pero no todas las medidas tienen el mismo rédito electoral", añade.

Martín Pallín, sobre las posibles demandas de la familia Franco: "No creo que ningún juzgado acepte una querella por profranación"

Cuando el decreto sobre la exhumación de los restos de Franco se ponga en marcha, la familia podrá presentar alegaciones. Sin embargo, José Antonio Martín, juez emérito del Tribunal Supremo, señala que "no cree que ningún juzgado admita una querella por profanación". Indica, además, que el "Gobierno tendrá previsto un tránsito intermedio hasta que los familiares entren en razón y reciban los restos".