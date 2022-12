"No hay una hora del día en la que enchufe una de los dos televisiones y no se esté hablando de Podemos... y en algún medio escrito también ocurre", comenta Floriano a su paso por los micrófonos de RNE.



El vicesecretario de Organización del PP recuerda además las elecciones municipales de 2011 para cargar contra el espíritu de Podemos. "Cuando el 15M estaba acampado en Sol, votaron más de 25 millones de personas y estábamos rodeados de gente que gritaba 'Que no nos representan'... Todos esos son ahora de Podemos", sentencia Floriano.