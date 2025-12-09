Ahora

Ferreras, tajante sobre el 'caso Salazar': "Ha habido dirigentes del PSOE que han intentado taparlo, esa es la verdad"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha criticado que Rebeca Torró no se haya pronunciado sobre este asunto, destacando que el 'caso Salazar' es un "escándalo monumental" que tiene indignados a "un montón" de socialistas.

Ferreras, tajante sobre el 'caso Salazar': "Ha habido una operación para taparlo, esa es la verdad"

Antonio García Ferreras ha criticado que Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, no se haya pronunciado sobre el 'caso Salazar'. "Creo que es una de las personas que ha intentado tapar y encubrir este asunto", ha señalado.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha indicado que se encuentra "desaparecida" tras todo lo que ha salido a la luz, recordando que este es un asunto que es un "escándalo monumental" que tiene indignados a muchos hombres y mujeres socialistas.

"El PSOE ha ido tarde y lo ha gestionado mal", ha asegurado, añadiendo que también ha habido dirigentes del partido que han intentado "taparlo". "Esa es la verdad", ha recalcado, dejando claro que no se trata solo de una cuestión de "torpeza, lentitud o falta de sensibilidad".

Por tanto, Ferreras ha defendido que ha habido una "operación" para que todo esto "no saliera a la luz", reiterando que no es normal que Torró no se pronuncie sobre todo lo que ha sucedido. "¿Es que ha estado apoyándole hasta el último minuto?", se ha preguntado.

