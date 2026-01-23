Ferreras, tajante sobre el accidente de Adamuz: "Lo que está claro es que la Guardia Civil, cuando llega, no sabe nada del Alvia"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reflexiona sobre por qué se tardó tanto en llegar al Alvia en Adamuz, a pesar de que la interventora de ese Alvia avisó a Adif de que algo había sucedido. En el vídeo, todos los detalles.

Tras conocer este jueves nuevos testimonios de pasajeros y de los primeros guardias civiles que llegaron al lugar del accidente, surge una duda importantísima: si desde las 19:55 los servicios de emergencia sabían que había dos trenes afectados, ¿cómo es posible que nadie llegase al Alvia hasta casi una hora después?

Tras repasar en este vídeo que ilustra estas líneas, la cronología, según, de momento, de los datos que conocemos, Antonio García Ferrerasasegura contundente: "Lo que está claro es que las patrullas de la Guardia Civil, cuando llegan [al lugar del accidente], no saben nada del Alvia, es más, lo descubren ellos allí".

"Pero Adif ya sabía que había un Alvia con problemas", añade el presentador de Al Rojo Vivo, señalando la llamada de la interventora de ese tren, que aseguraba que "tenía sangre en la cabeza".

