Ferreras tacha de "vergüenza" la reacción del PSOE a las denuncias contra Paco Salazar: "Están intentando enterrar el asunto, le tienen miedo"

El presentador de Al Rojo Vivo critica "el ridículo" de la ministra Ana Redondo al asegurar que habían sido "ágiles" con las denuncias contra Salazar e ironiza sobre la respuesta del PSOE a la desaparición de las mismas: "Ofuscación informática... Debe ser un nuevo término, a ver si Bill Gates aprende de ellos".

Las denuncias desveladas por 'elDiario.es' por parte de excompañeras de Paco Salazar que hablan de un lenguaje "hipersexualizado" por parte del exasesor de Moncloa han sido analizadas con detalle en Al Rojo Vivo. Antonio García Ferreras ha sido muy duro con el papel del PSOE en esta crisis, tachando de "vergüenza" la reacción de la formación por "intentar enterrar la información" y criticando de "ridículo" el discurso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando aseguró que "habían sido muy ágiles" en la resolución de estas denuncias.

"En el PSOE no han hecho nada", asevera el presentador de Al Rojo Vivo, que ironiza sobre el término de "ofuscación informática" utilizado desde el PSOE para justificar la desaparición de las denuncias presentadas por las excompañeras de Salazar: "Es un nuevo término informático, a ver si Bill Gates aprende de ellos".

"El PSOE ha intentado enterrar este tema. Tienen miedo a Paco Salazar y Salazar ha influido para nombrar a algunos de los máximos responsables del partido. No se atreven. Están trabajando para que siga ingresando pasta y para que se le contrate a través de consultorías, esta es la realidad. Hoy no podemos saber lo que el presidente del Gobierno opina de este asunto, nadie le han preguntado o se les ha olvidado preguntar", sentencia Ferreras.

