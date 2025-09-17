Ferreras responde a Alfonso Serrano por decir que en España se persigue al judío: "Se está criticando a Netanyahu por cometer el genocidio en Gaza"

Antonio García Ferreras, director y conductor de Al Rojo Vivo, responde al número dos de PP Madrid por criticar y llamar "gentuza" a los manifestantes que protestaban en apoyo a Palestina en La Vuelta.

El número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano, llamaba, en unas declaraciones para 'El Intermedio' "gentuza" a la gente que protestó este domingo en La Vuelta por el genocidio en Gaza, en contra de la participación del equipo de Israel en esta competición deportiva. Además, Serrano, al igual que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, dice contar con pruebas de que en las protestas había "personas que habían sido vinculadas con la kale borroka o con el yihadismo".

Tal como podemos ver en este vídeo, Serrano subrayaba además que en España se está persiguiendo a la gente por ser judío, culpando, por supuesto, a Pedro Sánchez. Ante estas declaraciones, Antonio García Ferreras, director y conductor de Al Rojo Vivo, respondía de forma contundente.

"No. Se está criticando a Netanyahu por cometer el genocidio en Gaza. Respeto total y absoluto por todos los judíos que no comparten el genocidio que está ocurriendo en Gaza", afirma. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.