Ferreras reacciona al vídeo del emérito por la publicación de su libro: "No sé si es consciente de que si no le han imputado es porque era alguien intocable"

Antonio García Ferreras analiza el extraño vídeo (y de dudosa calidad) que Juan Carlos I ha realizado con motivo de la publicación de sus memorias, que salen a la venta en España este 3 de diciembre. En el vídeo, los detalles.

A lo largo de varias intervenciones en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, su director y conductor Antonio García Ferreras ha analizado el extraño vídeo que el rey emérito ha mandado a algunos periodistas y que está circulando por redes sociales.

Se trata de una promoción de sus memorias, que salen en España este 3 de diciembre, y que incluye un mensaje dirigido a los jóvenes alabando su papel en la Transición. "Esto es una broma, es que es alucinante (...) El vídeo es lamentable, es de una pobreza... Si vas a hacerte un Ibai, tienes que ser un galáctico de esto, porque esto es penoso", asegura Ferreras, quien además responde a las palabras que Juan Carlos I ha dicho en ese vídeo, sobre la Transición.

"Sí, en la Transición estuvo bien, estuvo hábil. Pero gracias también al pueblo de España y a personas como Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado o Santiago Carrillo. La Transición salió razonablemente bien, para lo que podía haber sido. Ahora bien, después de la Transición, un desastre. Y después de haber abdica­do, el comportamiento de deslealtad con su hijo, el rey Felipe VI, es indignante".

Por otro lado, Ferreras se pregunta si el emérito "no es consciente de que si no le han imputado es porque era alguien intocable": "Inviolable", responde asintiendo la periodista Beatriz Parera, quien recuerda, también en este vídeo, que "los delitos [de los que se le acusaba] estaban probados, y que no llegaron a concretarse exclusivamente por la prescripción y la inviolabilidad".

De este modo, señala y concluye Ferreras, que si él quiere echar una mano al rey Felipe VI, que sea ejemplar: "Que los jóvenes vean que el rey emérito es ejemplar y que pague los impuestos y no defraude".

