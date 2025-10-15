Ferreras reacciona a la burla del PP de Valencia a un diputado de la Flotilla: "Impresentable"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha recordado que Juan Bordera, la persona de la que se ha burlado un diputado del PP, fue quien alertó de lo que podía pasar con la DANA "con mucho tiempo".

El diputado del PP, Manuel Pérez Fenoll, se ha burlado del parlamentario Juan Bordera, de Compromís, con una infame burla en el pleno de Les Corts Valencianes.

"¡Qué gordito has salido de Auschwitz!", le ha espetado el diputado 'popular' desde su escaño. Una frase lamentable que se produce después de que los integrantes de la Flotilla, entre los que se encontraba Bordera, denunciasen el maltrato físico y psicológico constante al que fueron sometidos por las autoridades israelíes durante su detención.

El propio diputado de Compromís lo definió en Al Rojo Vivo como "un auténtico campo de concentración, que está entre Guantánamo y Auschwitz". Una frase que Fenoll ha utilizado para mofarse de él.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a esta lamentable situación, recordando que Juan Bordera fue el hombre que alertó de lo que podía pasar con la DANA "con mucho tiempo", criticando que el diputado del PP se dedique a hacer bromas con el asunto de Gaza y la detención por parte de las autoridades israelíes de los miembros de la Flotilla.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha definido a Pérez Fenoll como "el impresentable de la bancada del PP".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.