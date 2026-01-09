Ferreras, a quienes critican la intervención de Zapatero en la liberación de presos políticos en Venezuela: "¿Cuál es el problema?"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha confesado que le parece curioso que haya personas a las que les "moleste" que el expresidente del Gobierno haya mediado. "Lleva mucho tiempo ayudando a liberar presos políticos".

Venezuela ha anunciado la liberación de un "número importante" de presos, tanto venezolanos como extranjeros que ya se están produciendo como un gesto unilateral de "búsqueda de la paz" del país latinoamericano. Además, agradecen al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar su mediación.

Según ha podido saber laSexta, entre ellos los liberados se encuentran hasta seis ciudadanos españoles, incluidos los dos vascos que fueron detenidos en 2024 acusados de ser miembros del CNI por el Gobierno de Maduro.

Antonio García Ferreras ha calificado esto como una "gran noticia", confesando que le parece curioso que haya personas, "sobre todo de la derecha", a las que les moleste que agradezcan a Zapatero su intervención.

"Él lleva mucho tiempo ayudando a liberar presos políticos", ha recordado, señalando que algunos de los que se han liberado ahora son negociación directa del expresidente del Gobierno. "Sé que algunos han hablado con él y se lo han agradecido", ha desvelado.

Por tanto, ha mandado un mensaje a quienes critican esto, preguntándoles "cuál es el problema". "Bendito sea que los presos políticos, las torturas y la represión termine en Venezuela", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.