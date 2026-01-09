Ahora

Excarcelación en Venezuela

Ferreras, a quienes critican la intervención de Zapatero en la liberación de presos políticos en Venezuela: "¿Cuál es el problema?"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha confesado que le parece curioso que haya personas a las que les "moleste" que el expresidente del Gobierno haya mediado. "Lleva mucho tiempo ayudando a liberar presos políticos".

Ferreras, a quienes critican la intervención de Zapatero en la liberación de presos políticos en Venezuela: "¿Cuál es el problema?"

Venezuela ha anunciado la liberación de un "número importante" de presos, tanto venezolanos como extranjeros que ya se están produciendo como un gesto unilateral de "búsqueda de la paz" del país latinoamericano. Además, agradecen al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar su mediación.

Según ha podido saber laSexta, entre ellos los liberados se encuentran hasta seis ciudadanos españoles, incluidos los dos vascos que fueron detenidos en 2024 acusados de ser miembros del CNI por el Gobierno de Maduro.

Antonio García Ferreras ha calificado esto como una "gran noticia", confesando que le parece curioso que haya personas, "sobre todo de la derecha", a las que les moleste que agradezcan a Zapatero su intervención.

"Él lleva mucho tiempo ayudando a liberar presos políticos", ha recordado, señalando que algunos de los que se han liberado ahora son negociación directa del expresidente del Gobierno. "Sé que algunos han hablado con él y se lo han agradecido", ha desvelado.

Por tanto, ha mandado un mensaje a quienes critican esto, preguntándoles "cuál es el problema". "Bendito sea que los presos políticos, las torturas y la represión termine en Venezuela", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo declara ante la jueza de la DANA, en directo | Feijóo admite ahora que no recibió "ninguna información" del operativo de la Generalitat
  2. Trump asegura haber cancelado una segunda "ola de ataques" contra Venezuela tras la liberación de presos políticos
  3. Hacienda propone ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA
  4. Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland
  5. Rusia bombardea Ucrania con su misil balístico Oréshnik con capacidad nuclear
  6. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid